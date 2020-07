Appiano, nuovo hotel e camere high tech per il ritiro dell’Inter

Lavoro in campo, sul mercato e non solo. Anche al centro sportivo Suning di Appiano Gentile ci sono stati lavori in corso, ora terminati, per il nuovo hotel che sostituisce la vecchia foresteria. Come riporta La Gazzetta dello Sport, al momento l’Inter non avrà bisogno del nuovo hotel perché prima delle gare non sta affrontando il ritiro, ma qualora ci fosse l’esigenza ci saranno le nuove camere high tech già a partire dalla gara di lunedì contro il Torino.

Le 50 camere sono tutte con vetrate che danno sul campo, per una sola persona e con un bagno privato. Camere all’avanguardia che si aprono con un’applicazione sul telefono. Per Antonio Conte una camera doppia con zona notte e area video con divani per studiare gli avversari.

Anche una zona leisure al primo piano, ampio parcheggio sotterraneo. L’hotel permetterà all’Inter di svolgere ad Appiano anche il ritiro estivo. Ci saranno altri lavori per rinnovare la club house, l’edificio che ospita Inter Tv, l’Inter Media House, la sala stampa e la sala accoglienza.

GUARDA LE FOTO

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<