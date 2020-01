Inter graziata dall’arbitro? Facchinetti non ci sta: “Arbitraggio pro Atalanta, ecco perché”

Sta facendo tanto discutere l’episodio del rigore non concesso all’Atalanta durante il primo tempo per il fallo di Lautaro Martinez sul difensore bergamasco Rafael Toloi. Come succede spesso in questi casi il web si è scatenato, chiedendosi perchè il VAR non fosse intervenuto a sanzionare l’irregolarità dell’attaccante argentino, ma il noto tifoso nerazzurro Francesco Facchinetti non ci sta, e a chi ha parlato di arbitraggio pro Inter ha risposto così attraverso il suo account ufficiale Twitter: “Arbitraggio di Rocchi: – Pro Atalanta sempre – Ferma Lautaro lanciato a rete per un fallo che non c’era – Da un rigore all’Atalanta che non c’era. Invece tutta Italia parla solo del fallo di Lautaro che cade, per la cronaca, per una spinta di Zapata. Siamo alle solite”

