Arbitri, parla Rizzoli: “VAR a chiamata? Una soluzione, ma al momento non è in discussione”

Marea di discussioni in merito al VAR ed all’utilizzo della tecnologia in supporto degli arbitri. La ripresa dei campionati ha portato con sé le rinnovate polemiche per uno strumento che fin qui non è riuscito a soddisfare gli addetti ai lavori in Serie A, alimentando malumori e confronti di giornata in giornata. Ai microfoni di Rai Radio 1, il designatore degli arbitri ed ex direttore di gara Nicola Rizzoli ha scelto di fare chiarezza in merito ai tanti dubbi a riguardo, spiegando così il suo punto di vista.

VAR – “VAR a chiamata? Potrebbe essere una considerazione, non è un’idea che ci vedrebbe contrari ma è solo una scelta che è fatta da un ente che gestisce regole e protocollo. Questo problema viene riscontrato in Italia maggiormente rispetto alle altre nazioni in termini di approccio alla regola. Io non avrei nulla di ostativo in merito, ma va sempre fatta la considerazione di essere all’interno di una competizione mondiale e le regole devono essere uguali in Italia così come all’estero. Al momento non è un argomento in discussione e non è possibile utilizzarlo. Toglierebbe polemiche? Non so, provare potrebbe essere una soluzione ma siamo in un protocollo che fa parte di una comunità internazionale”.

POLEMICHE – “Perché non si va a vedere l’episodio dubbio? La frase che si sente più spesso ultimamente è questa. Se noi dovessimo utilizzare la tecnologia per redimere i dubbi, gli interventi del VAR a partita potrebbero essere davvero numerosi ed andrebbero ad incidere in maniera molto grossa su tempistiche, dinamiche e velocità del calcio. Per questo si correggono solo errori chiari ed evidenti. In Italia discutendo con giocatori ed allenatori abbiamo parlato solo di errori chiari, ma il VAR non serve per redimere il gioco altrimenti andremmo a utilizzare e a fermare il gioco in maniera troppo impattiva, rovinando la spettacolarità”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!