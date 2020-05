Argentina, Aguero sfida Lautaro: “Deve ancora segnare 50 gol in Nazionale, poi vedremo…”

Un faccia a faccia a distanza, tra il velo d’ironia e la voglia di sfidarsi per la maglia dell’Argentina. Il Kun Aguero da una parte e Lautaro Martinez dall’altra, arcieri della Seleccion in attesa di darsi battaglia per la maglia da titolare della propria Nazionale. L’attaccante del Manchester City si sta ritagliando il suo spazio in quarantena in particolare sul web, tra streaming alla playstation ed ospitate con youtuber famosi. Quasi una routine per il centravanti argentino che, ospite di alcuni streamer, ha scelto di lanciare il guanto di sfida al nueve interista.

Nel corso di un programma infatti, come raccontato da Goal.com, un tifoso del Racing di Avellaneda in diretta, quando ha scoperto di parlare con Aguero ha esclamato, ironicamente: “Avrei preferito parlare con Lautaro Martinez, ma vabbé”. Il Kun, ricevuta la risposta sarcastica del tifoso, ha commentato rivolgendosi ironicamente al Toro: “Deve ancora segnare 50 gol in Nazionale, poi vedremo…”. Un guanto di sfida lanciato direttamente in direzione Milano, dove l’attaccante attende di conoscere il suo futuro, tra l’Inter ed il Barcellona. Aguero stuzzica Lautaro, aspettando la Seleccion.



