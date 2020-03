Argentina, i convocati per Ecuador e Bolivia: c’è Lautaro Martinez

Lautaro Martinez è stato convocato dall’Argentina, guidata dal Commissario Tecnico Lionel Scaloni, per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2022 contro Ecuador e Bolivia. Non si ferma la nazionale sudamericana: Lionel Messi e compagni scenderanno in campo il 26 marzo e il 31 marzo. Nell’elenco completo presente l’interista e altri cinque “italiani”. Si tratta di Juan Musso (Udinese), German Pezzella (Fiorentina), Rodrigo de Paul (Udinese), Nicolas Dominguez (Bologna) e Paulo Dybala (Juventus).

L’attaccante nerazzurro vive un momento negativo ed è sempre al centro di voci di mercato che lo vorrebbero al Barcellona nella prossima stagione. Secondo le valutazioni aggiornate di KPMG per quanto riguarda i giocatori dei migliori campionati europei, l’attaccante dell’Inter è il calciatore che ha aumentato di più il suo valore di mercato da novembre a oggi. La valutazione del suo cartellino è cresciuta di 31 milioni negli ultimi tre mesi. A novembre, il suo prezzo di mercato (ponderato dagli algoritmi) era di 44 milioni, ora è di 65 milioni.

