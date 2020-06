Arnautovic stanco della quarantena investe nell’alcol: ecco il nuovo ‘Arnautovic Gin’

Una sola stagione all’Inter, eppure il suo ricordo nei tifosi è sempre molto nitido. Marko Arnautovic è stato uno dei protagonisti nella storica annata che portò al Triplete, anche se più fuori dal campo. Con appena tre presenze in nerazzurro, non è mai entrato nelle dinamiche di giochi dell’allora tecnico José Mourinho, ma comunque è stato sempre un personaggio amato nell’ambiente. Ora gioca in Cina, allo Shanghai SIPG ed in questo periodo di stop per via del Coronavirus ha deciso di investire fuori dal calcio.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante classe ’89 ha lanciato l’Arnautovic Gin. Attraverso il proprio profilo Instagram, ha fatto vedere come sia entrato nel mondo degli alcolici, ideando un particolare gin che viene venduto a 35 euro a bottiglia di mezzo litro. Ai microfoni di Sky Sport Austria ha giustificato in modo simpatico il prezzo del suo prodotto: “Lo faccio io con le mie mani, quindi è buono sicuramente. I succhi di frutta li lascio agli altri”. Nella ricetta del liquore che ha una percentuale alcolica del 40%, fanno parte le albicocche austriache e le prugne serbe, ricordando così le sue origini.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!