Arriva l’ufficialità: la Juventus non potrà più presentare ricorsi per lo Scudetto del 2006

Lo Scudetto del 2006 resta tra le mani dell’Inter. A sancirlo è il Collegio di garanzia del CONI, ultimo grado della giustizia sportiva italiana. Stando a quanto comunicato dall’organo infatti, già il precedente ricorso presentato dalla Juventus lo scorso maggio sarebbe risultato in realtà vano. Da ora in poi, per i bianconeri non ci saranno più possibilità di nuove richieste d’indagine: il Tricolore della stagione 2005/2006 resta nerazzurro.

Tantissimi i ricorsi presentati dalla Vecchia Signora negli ultimi anni. Secondo i vertici del club piemontese, l’assegnazione dello scudetto reclamato dai bianconeri è arrivata prima ancora delle intercettazioni utilizzate dal procuratore federale Palazzi con le quali lo stesso aveva contestato ai nerazzurri un illecito sportivo. Nulla da fare dunque per la Juventus: il Tricolore resta saldo tra le braccia dell’Inter.

