Arsenal, l’ex Wright su Aubameyang: “Merita di lasciare i Gunners”

Pierre-Emerick Aubameyang ancora in attesa di conoscere il suo futuro con l’Arsenal. Le trattative per il rinnovo del contratto con i Gunners non procedono nel migliore dei modi ed i grandi club europei, con Inter e Barcellona su tutte, osservano con la speranza di assicurarsi il colpaccio nel reparto avanzato.

Come riportato da Express, secondo l’ex calciatore Ian Wright, con un passato ai Gunners contraddistinto da oltre duecento presenze, Aubameyang meriterebbe di lasciare la squadra allenata da Arteta: “Se fosse in una squadra migliore starebbe vincendo campionato su campionati e lottando per i posti in Champions League, ed io credo che meriti tutto questo”. Queste le parole di Ian Wright su Pierre-Emerick Aubameyang: futuro incerto per il centravanti del Gabon, inseguito anche dall’Inter.

