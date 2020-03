Arsenal, Nicol è sicuro: “Lacazette lascerà i Gunners al 100%”

“Lacazette? Lascerà sicuramente l’Arsenal quest’estate, sono sicuro”. A riferire queste parole è Steve Nicol, leggenda del Liverpool, che ha scelto di analizzare dal suo punto di vista il possibile futuro dell’attaccante dei Gunners. Il giocatore in passato è finito anche nel mirino dei nerazzurri che lo avrebbero inserito nella lista dei possibili obiettivi in caso di addio di Lautaro, tentato dal Barcellona.

Al centro del discorso dell’ex stella del Liverpool ci sarebbe in particolare la gestione ed il minutaggio di Lacazette delle ultime gare: due match in campo a partita in corso ed uno visto totalmente dalla panchina per il francese, cercato anche dall’Atletico Madrid nelle scorse ore. Due reti nelle sue ultime due presenze con la maglia dell’Arsenal potrebbero fotografare diversamente la situazione del centravanti rispetto alle apparenze: con Arteta non c’è feeling e, secondo Nicol, il calciatore lascerà i Gunners a fine stagione.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!