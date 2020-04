Arthur, il genio brasiliano che ha impressionato Messi. Ma fuori dal campo tanta sregolatezza

L’insistenza con cui l’Inter avrebbe chiesto il cartellino di Arthur come contropartita del Barcellona da inserire nell’affare Lautaro Martinez, dopo una prima fase di esitazione potrebbe convincere i blaugrana a cedere il pezzo pregiato del proprio centrocampo. Prelevato dal Gremio nell’estate del 2018, il fantasista classe 1996 venne pagato ben 31 milioni di euro per l’approdo in Catalogna. Acquistato con la fama di nuovo Iniesta, mito che lo ha accompagnato nei suoi primi passi mossi nel mondo del calcio, in caso di arrivo a Milano andrebbe a fare compagnia ad un altro innamorato del pallone come Sensi, più simile però a Xavi per caratteristiche.

Come scritto questa mattina da Tuttosport, Arthur però non è solo genio, ma – come spesso capita per tanti altri connazionali – fuori dal campo è tanta sregolatezza e voglia di divertirsi. Già in parecchie occasioni ha dato modo di non saper frenare i propri istinti, ma a differenza di tanti altri colleghi non ha mai avuto paura di chiedere scusa. Come quella volta in cui il Barcellona venne a conoscenza delle sue scorribande in monopattino e snowboard, attività espressamente bandite dal suo contratto.

Ma, da un ragazzo che dopo pochi mesi conquistò un fenomeno del calcio come Leo Messi, certe sbandate si possono pur sempre perdonare. “Se devo scegliere uno dei miei nuovi compagni, dico Arthur. Mi ha impressionato. Vuole sempre la palla, non la perde mai ed è sicuro. E’ come se fosse cresciuto nella Masia”. Parola di uno dei calciatori più forti della storia, che per i talenti di qualità superiore ha sempre avuto un fiuto speciale. Altrimenti non si sarebbe esposto così tanto per Lautaro Martinez…

