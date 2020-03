Arthur-Inter, la smentita della madre: “Si scrivono notizie senza conoscere i fatti”

Nelle scorse ore, a proposito dell’affare Lautaro con il Barcellona, sono circolate diverse voci in merito ai calciatori accostati all’Inter da parte del club blaugrana. Si è parlato, e si parla ancora, di Arturo Vidal, tra i protagonisti della Juventus di Conte ed il maggiore indiziato da parte dei catalani per convincere i nerazzurri. Si è parlato però anche di Arthur come possibile contropartita tecnica da inserire nell’affare per addolcire i rapporti con la Beneamata. Una notizia che sui social è stata smentita direttamente dalla madre del centrocampista brasiliano.

“Si scrivono notizie senza conoscere le cose” ha commentato la madre di Arthur rispondendo ad un post di Fox Sport Brasil che riportava la notizia relativa ad un possibile inserimento del figlio nell’affare con l’Inter. Una smentita pubblicata su Twitter e ripresa dai maggiori media spagnoli, in particolare da Sport, che ha parlato di “un enorme schiaffo” da parte della signora Lucia nei confronti della stampa italiana.

Questo, nel dettaglio, il tweet incriminato.



