AS – Barcellona, sogni infranti per l’Inter: Vidal e Rakitic non si muovono

Voce rumorosa in arrivo dalla Spagna e che coinvolge da vicino i nerazzurri. Secondo quanto raccolto da AS, il Barcellona a gennaio non si priverà né di Vidal né di Rakitic. Decisione dei blaugrana presa in accordo con le direttive del tecnico Valverde, protagonista nel rivalutare il croato e deciso nel non volersi privare del cileno. Due pedine accostate ai nerazzurri nelle scorse settimane ma che, secondo il quotidiano, continueranno a vestire i colori del Barcellona.

Rakitic aveva chiesto spazio poco meno di un mese fa, visti i minuti di campo concessi da Valverde. Vidal da parte sua aveva manifestato più di un malumore per il suo status di riserva costante rispetto all’undici titolare e sembrava pronto all’addio. Il tecnico dei catalani però ha rispolverato il croato, rimettendolo al centro del Barca, e si fida ciecamente del cileno, considerato tra i top per carisma ed attitudine alla vittoria. Per questo i due non lasceranno il Barcellona se non di fronte ad un’offerta irrinunciabile. L’unico indiziato all’addio resta Alena, protagonista contro l’Inter a San Siro: serviranno gli straordinari ai nerazzurri per strappare una delle due gemme ai blaugrana.

