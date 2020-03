AS – Champions ed Europa League, prende quota l’ipotesi Final Four: la Uefa pronta alla rivoluzione

Dopo aver bloccato tutte le competizioni europee, la Uefa si riunirà martedì 17 per valutare come continuare a gestire l’emergenza coronavirus e programmare un’eventuale ripresa delle coppe., tra cui ovviamente l’Europa League. Secondo quanto riportato da AS, la formula rivoluzionaria delle Final Four starebbe prendendo sempre più forma negli ultimi giorni.

Le quattro squadre che raggiungerebbero le semifinali di Champions League ed Europa League, si sfiderebbero per il titolo in due incontri e nella successiva finale. I tre scontri, tutti a gara secca, avrebbero luogo in una sola città. Istanbul per la Champions, Danzica per l’Europa League.

Il progetto sarà messo ai voti martedì, durante l’incontro che si terrà dai rappresentanti delle 55 federazioni UEFA che saranno consultati in videoconferenza. La priorità questo momento rimane quella di recuperare le partite che non si sono giocate, tra cui la doppia sfida tra Inter e Getafe. Un’opzione sarebbe quella di disputare il match in uno stadio neutrale.

