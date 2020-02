AS – È già Clasico per Lautaro: Barcellona in vantaggio, i brasiliani bloccano il Real Madrid

Il suo è il nome più caldo delle ultime ore. Tutta la Spagna ne parla, indicandolo come futuro sostituto di Luis Suarez tra le fila del Barcellona. Anche il Real Madrid però lo segue con insistenza, pronto ad accelerare per assicurarsi uno degli attaccanti più promettenti dell’intero panorama calcistico mondiale. Lautaro Martinez ha conquistato tutti a suon di gol e prestazioni da applausi, rendendo ancor più bollente la corte nei suoi confronti. Ma nel Clasico di Spagna per il Toro, il quotidiano AS ha evidenziato la marcia in più dei catalani, con i Blancos fin qui costretti ad attendere.

Come raccontato infatti dal portale spagnolo, il trasferimento di Lautaro Martinez al Real Madrid rischia di complicarsi in maniera decisamente particolare. Il club della capitale potrebbe infatti inserire nella rosa allenata da Zidane soltanto tre extracomunitari: un dettaglio non da poco, considerando i brasiliani a disposizione del tecnico francese. Vinicius, Rodrygo e Militao e, con loro, anche Reinier pronto ad aggregarsi alla prima squadra nonostante un passaggio momentaneo al Castilla. Da non dimenticare anche il giapponese Kubo, oggi in prestito al Maiorca: tutti Blancos pronti alla conferma tra le fila del Real Madrid, con il Barcellona dunque già in vantaggio per un eventuale blitz in casa nerazzurra. Lautaro piace ad entrambe ma, al momento, il favorito per il successo nel Clasico per il Toro resta il club catalano.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!