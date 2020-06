AS rivela: “C’è un giovane che presto potrebbe esordire all’Inter. Conte lo ha voluto in prima squadra!”

Si è decisamente sbilanciato il quotidiano AS in riferimento ad un giovane attaccante di proprietà dell’Inter che, nonostante sia un classe 2001, potrebbe presto trovare spazio in prima squadra con la ripartenza del campionato. Si tratta dell’attaccante uruguagio Martín Satriano, acquistato la scorsa finestra di mercato a gennaio dal Nacional de Montevideo, per un investimento assolutamente importante da ben 1,2 milioni di euro. Immediatamente aggregato alla formazione Primavera di Armando Madonna, l’attaccante ha fatto registrare numeri già positivi, con una rete all’attivo e tre assist, nei 195′ spalmati in quattro presenze complessive.

Come riferito dal quotidiano spagnolo, l’attaccante con passaporto italiano si sta allenando in prima squadra sotto gli occhi di Antonio Conte e starebbe scalando diverse gerarchie. Inizialmente il suo approdo in prima squadra era stato programmato per il ritiro estivo, ma con lo slittamento della stagione il processo è stato anticipato. L’attaccante in allenamento si sta già mettendo in mostra al fianco degli altri due uruguagio Godin e Vecino, e non è escluso che con la ripartenza del campionato possa anche trovare l’esordio con la maglia dell’Inter.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!