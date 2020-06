Asamoah come un nuovo acquisto per Conte: si gioca tutto in due mesi

Uno dei calciatori che avrebbe dovuto beneficiare più di altri della cura di Antonio Conte, sarebbe dovuto essere Kwadwo Asamoah. Il terzino ghanese, come sottolineato questa mattina sulle pagine di Tuttosport, ha passato gran parte della stagione in infermeria a causa di un fastidio alla cartilagine del ginocchio sinistro che si portava dietro già da qualche stagione e che lo aveva penalizzato anche nell’ultimo anno di Spalletti in panchina. L’esterno sinistro ha avuto la fortuna di poter recuperare pienamente durante la sosta e agli occhi del tecnico leccese potrebbe tornare importante.

Sappiamo tutti del feeling avuto tra i due alla Juventus, per cui nei prossimi due mesi Asamoah potrebbe davvero ribaltare le gerarchie e – condizioni fisiche permettendo – giocarsi le sue chance per restare anche l’anno prossimo. Il suo contratto andrà infatti in scadenza nel giugno 2021 e fino a questo momento il rinnovo non è mai stato oggetto di discussione con la società nerazzurra. Tra l’altro, a sinistra è già stato riscattato Ashley Young per la prossima stagione. Segnale che, qualora l’Inter dovesse puntare su un terzino più di prospettiva come Emerson Palmieri, allora lo spazio per il ghanese verrebbe automaticamente meno.

