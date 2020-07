Asamoah fuori dal progetto di Conte? CdS controcorrente: “Rinforzo in più per l’Europa League”

Se Tuttosport è apparso abbastanza drastico sulla stagione e sulle sorti di Asamoah, il Corriere dello Sport va controcorrente e rivela come il ghanese possa essere il rinforzo in più per Conte in vista del rush finale di Europa League.

Dopo essere uscito dalla lista Uefa ad inizio febbraio, l’ex Juventus è infatti pronto a rientrarci. Il nuovo elenco sarà trasmesso lunedì a Nyon. Asamoah prenderà il posto di Vecino, ci sarà anche il nome di Sanchez nonostante al momento si abbia la certezza di poterlo schierare contro il Getafe.

