Ashley Young in chiusura: l’esterno dello United domani a Milano per le visite mediche

Affare fatto in casa nerazzurra. In attesa dello sprint decisivo per Christian Eriksen, l’Inter si assicura Ashley Young. A riportarlo è Gianluca Di Marzio sul proprio sito: online si legge dell’affare in chiusura con il Manchester United che incasserà 1,5 milioni di euro più bonus per lasciar partire il giocatore già nel corso del mercato di gennaio. Primo acquisto per la Beneamata, con la fascia che andrà ad accogliere anche l’arrivo di Leonardo Spinazzola.

Il giocatore, come riferito dal giornalista di Sky Sport, sarà in Italia già nella giornata di domani per sostenere le visite mediche prima di legarsi definitivamente all’Inter di Antonio Conte. Alle ore 11 sarà già a Milano, prima di recarsi all’Istituto Humanitas per i test di rito. Dopodiché riceverà l’idoneità del Coni, mentre soltanto dopo sarà in sede per la firma del contratto da nuovo giocatore interista. Primo vero rinforzo in arrivo per la Beneamata: venerdì sarà il giorno di Young.

