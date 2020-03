AskPassioneinter, in diretta alle 18 sul nostro profilo Instagram con… Ezequiel Schelotto!

Terza diretta della settimana AskPassioneinter con un ospite molto speciale che tantissimi tifosi nerazzurri ricordano sempre ben volentieri per la rete segnata in un derby contro il Milan del febbraio 2013, finito in parità per 1-1. Si tratta di Ezequiel Schelotto, che farà seguito alle prime due appassionanti interviste dei giorni scorsi realizzate dal responsabile editoriale di Passioneinter.com Lorenzo Polimanti nei confronti di Stefano Sorrentino e Francesco Colonnese.

