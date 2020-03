AskPassioneinter, in diretta alle 18 sul nostro profilo Instagram con… Francesco Colonnese!

Dopo una bellissima intervista con Stefano Sorrentino, sarà Francesco Colonnese il prossimo ospite di Passioneinter.com. Appuntamento per le 18:00 di oggi in diretta sul nostro profilo Instagram per interagire con l’ex calciatore interista. Domande, curiosità ed aneddoti particolari nella nostra chiacchierata: l’AskPassioneinter quest’oggi si tinge di nerazzurro. Roma, Napoli, Lazio, Siena ma soprattutto Inter nel suo curriculum. Tra i trofei alzati al cielo in carriera, la Coppa Uefa 1997/1998, storico trionfo della Beneamata.

