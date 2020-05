AskPassioneinter, in diretta alle 18:30 sul nostro profilo Instagram con… Gianluca Pagliuca!

Dopo Stefano Vecchi continuano i grandi ospiti sul profilo Instagram di Passioneinter.com con una nuova intervista in diretta. Questa volta, con il nostro responsabile editoriale Lorenzo Polimanti, sarà in collegamento l’ex portiere dell’Inter Gianluca Pagliuca, in nerazzurro dal 1994 al 1999.

Appuntamento alle 18.30 in diretta su Instagram per farci una chiacchierata sul mondo nerazzurro (e non solo) e rispondere alle vostre domande.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!