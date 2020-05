AskPassioneinter, in diretta alle 19 su Facebook e Youtube… Ruben Sosa!

Un altro grande ospite in diretta con Passioneinter.com. Questa volta, con il nostro responsabile editoriale Lorenzo Polimanti ed il redattore Antonio Siragusano, sarà in diretta su Facebook e Youtube l’ex attaccante dell’Inter Ruben Sosa, in nerazzurro dal 1992 al 1995 e grande protagonista nella Coppa Uefa conquistata proprio l’11 maggio del 1994.

Appuntamento alle 19 in diretta su Facebook e Youtube per farci una chiacchierata sul mondo nerazzurro (e non solo) e rispondere alle vostre domande.

Ecco il link diretto alle nostre pagine: FACEBOOK – YOUTUBE

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!