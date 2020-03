Asse Inter-Bayern, il mercato si infiamma: da Perisic a Coutinho, ecco il punto della situazione

L’asse che collega Monaco di Baviera a Milano potrebbe infiammarsi questa estate. Inter e Bayern sono due club che avranno sicuramente molti argomenti di discussione sul tavolo nella prossima finestra di calciomercato. Da Perisic a Tolisso passando per Coutinho, le due società sono pronte a interessanti operazioni tra di loro.

Come riporta calciomercato.com, Ivan Perisic sarà riscattato dalla squadra tedesca. I discorsi tra i club sono in stato avanzato, con i tedeschi intenzionati ad esercitare il diritto di riscatto a giugno per una cifra che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro. Soldi che permetteranno all’Inter di realizzare una discreta plusvalenza.

Diversi invece i discorsi per Corentin Tolisso. Il francese piace a Conte e il suo nome stuzzica la dirigenza nerazzurra. In questo caso c’è ancora “una forbice di 5 milioni da determinare tra i club. Possibile che essa venga determinata da altre situazioni, magari il cartellino di Perisic scontato ed un conguaglio economico in favore dei tedeschi possono essere la chiave di volta per avviare l’operazione”, spiega il portale.

Infine Philippe Coutinho. In questo caso, riporta sempre cm.it, non ci sono riscontri rispetto ad un suo eventuale ritorno. Il giocatore tornerà a Barcellona in quanto i tedeschi non eserciteranno il riscatto su di lui.



