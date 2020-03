Atalanta, Gosens non è intoccabile: l’Inter osserva, ma servirà una grande offerta

Lo sguardo fisso su Robin Gosens per provare a puntellare, ancora una volta, la fascia nerazzurra, con la speranza di risolvere uno dei problemi più difficili da affrontare per la Beneamata. L’Inter segue da vicino gli sviluppi relativi all’esterno dell’Atalanta e La Gazzetta dello Sport racconta nel dettaglio il presente ed il futuro del calciatore, tentato dalle big d’Europa.

8 reti e 5 assist in 30 presenze: questo il bottino conquistato fin qui da Robin Gosens, tra gli esterni più decisivi dell’intera Serie A. Già a gennaio Chelsea e Lione hanno provato a farsi avanti per il giocatore con un sondaggio, da parte degli inglesi, o mettendo sul piatto 25 milioni, come nel caso del club francese. Secondo la rosea servirà una grande offerta per strappare il calciatore dalle braccia dell’Atalanta che, big a parte, resta tra i sacrificabili della Dea sul prossimo mercato visto anche l’arrivo di Czyborra. L’Inter lo osserva da tempo e già prima della sessione invernale di trattative aveva provato a sondare il terreno con il club di Percassi. Riflessioni rinviate a luglio, in attesa di conoscere quello che sarà il destino del campionato, ma il feeling tra le parti non si è spento. Sempre il nerazzurro nel futuro di Robin Gosens: la Beneamata osserva interessata.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!