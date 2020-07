Atalanta-Inter, arbitra Giacomelli. Sono tre le vittorie nei precedenti con i nerazzurri

Domani sera l’Inter è impegnata nell’ultima gara del campionato e sarà decisiva per il secondo posto. A Bergamo i nerazzurri affronteranno l’Atalanta e avranno a disposizione due risultati utili su tre per mantenere la posizione alle spalle della Juventus, in base anche a quello che farà la Lazio.

A dirigere la gara sarà Piero Giacomelli, supportato da Nasca al VAR. Sono nove i precedenti del fischietto di Trieste con la Beneamata, con un bilancio complessivo di tre vittorie, cinque pareggi e una sconfitta. L’ultimo match è stato quello casalingo contro la Fiorentina, terminato 0 a 0.

ATALANTA – INTER Sabato 01/08 h. 20.45

GIACOMELLI

PERETTI – BINDONI

IV: DOVERI

VAR: NASCA

AVAR: MONDIN

