Atalanta-Inter, Barella (Inter TV): “Grandissima stagione, ho dato tutto. Giocheremo per vincere l’Europa League”

E’ stato senza dubbio tra i migliori questa sera contro l’Atalanta, Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro, schierato da Antonio Conte in una posizione atipica per cercare di contrastare le giocate verticali della formazione di Gasperini, ha corso come sempre una quantità incredibile di chilometri, riuscendo a schermare gli attacchi avversari e andare in raddoppio aiutando i compagni di centrocampo. Alla fine, infatti, l’Inter ha avuto la meglio riuscendo a vincere per 0-2 in trasferta, blindando il secondo posto.

Questa la soddisfazione di Barella ai microfoni di Inter TV: “Penso sia stata una grandissima prestazione di squadra, di conseguenza anche dei singoli. Penso che il mister l’abbia preparata benissimo. Ci siamo regalati questa vittoria che meritavamo. Pagella al mio primo anno all’Inter? Pagelle non ne do, però penso sia stata una stagione positiva perché abbiamo fatto un grande campionato. Tutti siamo cresciuti tanto, il mister ci ha dato una mentalità vincente. Personalmente sono contento, ho dato tutto quello che avevo. Europa League? Penso che come squadra abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Ci sono stati errori ma ci stanno al primo anno, giochiamo l’Europa League per vincere. Il nostro allenatore e questa società sono abituati a vincere”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi