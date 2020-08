Atalanta-Inter, D’Ambrosio dopo i primi 45′: “Dobbiamo correre per 100 minuti. Esultanza? Per mio figlio”

L’Inter ha dominato il primo tempo contro l’Atalanta. Gli uomini di Conte sono in vantaggio per 2 a 0, grazie alle reti di D’Ambrosio e Young. Se finisse così, i nerazzurri arriverebbero secondi in classifica, per la gioia del tecnico leccese. Al termine dei primi 45′ è intervenuto ai microfoni di Dazn l’autore del gol del vantaggio Danilo D’Ambrosio, per commentare la gara di Bergamo.

Queste le sue parole: “L’Atalanta è una squadra che se non gli metti pressione ti fa girare e trova gli spazi. Sappiamo che dobbiamo correre per 100 minuti se vogliamo vincere questa partita Esultanza alla Spider-Man? E’ per mio figlio Leonardo”.

