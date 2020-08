LIVE Atalanta-Inter: segui la diretta su Passioneinter.com!

Commenta la partita su Telegram con 1984 tifosi nerazzurri!

Guarda sul canale Telegram i gol della partita

Buonasera e ben ritrovati amici di Passioneinter.com! È una grande notte da vivere insieme. Ultimo atto di questo lunghissimo campionato di Serie A 2019/2020, Atalanta-Inter il big match che vale il secondo posto in classifica, con un occhio a Napoli-Lazio che si gioca in contemporanea al San Paolo. Ma il destino è nelle nostre mani. Resta collegato e segui Atalanta-Inter in diretta su Passioneinter.com!

Le formazioni UFFICIALI di Atalanta-Inter

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Toloi; Castagne, De Roon, Freuler, Hateboer; Pasalic, Gomez; Zapata. All. Gasperini.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Godin; D’Ambrosio, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

Classifica Serie A aggiornata

Ecco la classifica di Serie A aggiornata.

Classifica marcatori Serie A

Questa la classifica marcatori di Serie A aggiornata in tempo reale.