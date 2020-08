Atalanta-Inter, Godin (Inter TV): “Campionato duro, ma sono cresciuto. Europa League? So come si vince, è un’opportunità”

Dopo anni piuttosto negativi, finalmente l’Inter torna nelle zone nobili della classifica e chiude il campionato al secondo posto a un solo punto dalla Juventus. La grandissima prestazione della formazione interista questa sera contro l’Atalanta è l’ennesimo ottimo segnale raccolto da Antonio Conte in vista della prossima stagione, con una gara magistrale di fronte al miglior attacco del nostro campionato rimasto e probabilmente ad una delle squadre che gioca il calcio più offensivo in Italia.

Al termine dell’incontro, ai microfoni di Inter TV, Diego Godin ha parlato del risultato ottenuto in classifica: “Miglior difesa? Finiamo un campionato difficile per quanto successo, ma abbiamo fatto un finale buonissimo. Soprattutto in difesa, una fase importantissima in una squadra, ma il lavoro è di tutta la squadra. Che inizia dagli attaccanti e finisce con Handanovic, siamo contenti anche per questo, ci aiuta a crescere e migliorare”.

SERIE A – “Serie A? Guardavo da lontano questo campionato, è un calcio duro dove tutte le squadre difendono bene. Ho avuto un periodo di crescita, perché sono arrivato in un calcio diverso da quello dell’Atletico e piano piano ho trovato posto e tempo. Ho capito quello che il mister chiede, penso che il calcio italiano sia diverso da quello spagnolo, è duro e fisico. Si è visto un campionato alla pari, siamo arrivati tutti vicini nella parte alta”.

EUROPA LEAGUE – “Cosa aspettarci? La rispetto tantissimo e riservo un amore grandissimo perché mi ha portato tanto in carriera. E’ una competizione bella, che ti fa crescere e ti porta ancora a vincere. All’Atletico ne abbiamo vinte due e poi due Supercoppe Europee. Noi dobbiamo continuare su questa strada e migliorare tanto, ma stiamo facendo bene. Siamo preparati, ma l’Europa League è un’opportunità per vincere qualcosa. Sono 3 partite per arrivare in finale e bisogna avere la voglia di vincere”.

