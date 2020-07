Atalanta-Inter, le probabili formazioni: Eriksen verso la panchina, Conte con la LuLa

Sarà un’ultima giornata di campionato tutt’altro che tranquilla in casa Atalanta ed Inter. I due club, infatti, sono ancora in corsa per il secondo posto, che si deciderà proprio negli ultimi 90 minuti della stagione (in contemporanea con la gara della Lazio, anch’essa ancora in corsa). Tra i padroni di casa indisponibili Palomino ed Ilicic, mentre sarà in campo Robin Gosens, uno degli osservati speciali dall’Inter. Per Conte, invece, ancora out Sensi (che si prepara a tornare per l’Europa League) e Vecino (stagione ampiamente finita, tornerà ad ottobre).

Le probabili formazioni di Atalanta-Inter

Ecco quindi le probabili formazioni in vista di Atalanta-Inter.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Toloi; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata. All. Gasperini.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<