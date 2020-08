Atalanta-Inter, le ultime sulle formazioni: Borja Valero dietro alla LuLa, in difesa si rivede Skriniar

Stasera l’Inter scenderà in capo per l’ultima volta in questo campionato e lo farà in una gara decisiva. Contro l’Atalanta c’è in ballo il secondo posto ed entrambe le squadre giocheranno con il coltello tra i denti per portare a casa i tre punti decisivi. Conte è alle prese con i soliti dubbi di formazione e in queste ore sta valutando gli uomini giusti da schierare nella trasferta di Bergamo.

Come anticipato, in attacco ci sarà la coppia Lukaku-Lautaro, con Borja Valero indiziato numero uno alle loro spalle. Sugli esterni spazio a Candreva e Young, con Barella e Brozovic a completare il centrocampo. In difesa si rivede Skriniar, con de Vrij e Bastoni a difendere la porta di Handanovic.

Le probabili formazioni di Atalanta-Inter

Ecco quindi le probabili formazioni in vista di Atalanta-Inter.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Toloi; Gosens, De Roon, Freuler, Hateboer; Pasalic, Gomez; Zapata. All. Gasperini.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

