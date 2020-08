Atalanta-Inter, Young (Inter TV) : “Non ho segreti, solo il duro allenamento. Serie A molto tattica, mi sto divertendo”

82 punti, a -1 dalla Juventus, e secondo posto ottenuto in classifica: difficilmente si poteva chiedere di più ad Antonio Conte alla prima annata sulla panchina dell’Inter. A dispetto anche dei più scettici, il tecnico leccese si conferma un grandissimo allenatore capace di poter raggiungere risultati importanti in vista del suo futuro a Milano. Con gradi motivazioni verso il prossimo campionato, resta ancora un’Europa League in cui poter sorprendere nelle prossime settimane.

A fine gara, uno dei migliori in campo, Ashley Young, ha parlato ai microfoni di Inter TV. Le sue parole: “Abbiamo voluto vincere la partita fin dall’inizio e siamo riusciti a portare a casa i tre punti. La mia stagione? Non ci sono segreti, solo allenamenti nella maniera giusta rimanendo in forma. Se mi aspettavo una Serie A così? E’ diversa dalla Premier, questo è un campionato molto tattico. Stasera mi sono divertito e l’importante era portare a casa i 3 punti”.

