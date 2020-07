L’Atalanta perde un tassello in difesa: Palomino out per la sfida all’Inter

Guai in difesa per Gian Piero Gasperini e l’Atalanta. In vista dell’ultima sfida di campionato contro l’Inter, cruciale per il piazzamento finale delle due nerazzurre, infatti, mancherà un tassello importante nella retroguardia dei bergamaschi: si tratta di José Luis Palomino, con l’argentino che è dovuto uscire dal campo nella partita contro il Parma.

L’ex centrale del Ludogorets ha riportato un fastidio muscolare all’adduttore sinistro, motivo per il quale è stato costretto ad abbandonare il campo nella sfida agli emiliani, terminata con una vittoria esterna. Considerando anche la partita di Champions League contro il PSG, difficilmente lo si vedrà in campo contro gli uomini di Conte.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<