Atalanta-Psg, Icardi è un fantasma. Bocciatura pesante sui quotidiani: “Non la vede mai”

Il Paris Saint Germain si è qualificato in semifinale di Champions League dopo la clamorosa rimonta nel finale di ieri contro l’Atalanta. Merito soprattutto di Neymar e Mbappé ma non di Mauro Icardi: proprio quando l’attaccante argentino ha lasciato il terreno di gioco, i francesi hanno realizzato i due gol decisivi.

La prestazione dell’ex capitano dell’Inter ha fatto parecchio discutere. Sui social i tifosi nerazzurri si sono scatenati ma anche quelli del Psg che non hanno usato parole dolci per il proprio bomber. Anche i giornali ci sono andati giù in maniera pesante stamani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Il Psg l’ha riscattato con lo sconto dell’Inter ma i cinque mesi di stop forzato gli hanno fatto male. Ha smarrito la via del gol e pure la sintonia con Ney.

CORRIERE DELLO SPORT 4,5 – Nel primo tempo si vede dopo 3′ quando apre il campo per Neymar nella prima occasione della partita. Fine. L’ex interista non fa altro.

TUTTOSPORT 5,5 –Si posiziona in area di rigore, ma non gli arrivano molti palloni giocabili.

