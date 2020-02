Atalanta-Valencia a San Siro, reclamo degli spagnoli alla Uefa per le condizioni del terreno

Questa sera a San Siro si affronteranno Atalanta e Valencia nel match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. La squadra spagnola ha testato nella serata di ieri, durante la ricognizione, le condizioni del terreno, e secondo quanto riportato da Cadena Cope, il club avrebbe oggi presentato un reclamo formale alla Uefa per le condizioni in cui versa il campo da gioco dello stadio.

Il terreno è infatti ampiamente condizionato dall’alto numero di partite giocate negli ultimi giorni da Inter e Milan (tra cui gli ultimi due turni di Coppa Italia giocati in casa consecutivamente).



