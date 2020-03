Atletico Madrid, ritorno di fiamma per Godin: il difensore può tornare come vice di Simeone

Non c’è solo l’interesse del Manchester United ad influenzare il futuro di Diego Godin. Il difensore dell’Inter, alla sua prima esperienza in nerazzurro, potrebbe lasciare il club a fine stagione per misurarsi in un’altra avventura dopo gli esami e le difficoltà vissuti con la casacca interista. La crescita esponenziale di Bastoni e qualche interrogativo relativo alle prestazioni dell’ex Atletico Madrid hanno contribuito a puntare il dito sul giocatore che, secondo il Daily Mail, starebbe valutando ogni possibile destinazione in caso di addio alla Beneamata.

Profilo di grande esperienza internazionale, quello di Godin è un nome che farebbe comodo a qualsiasi squadra, Inter compresa, con il giocatore che in passato ha già smentito le voci di addio. Oggi però è diventato sempre più insistente il rumors relativo ad un possibile ritorno all’Atletico Madrid, ma non in veste di giocatore. Il Daily Mail ha sottolineato l’ipotesi di addio del Mono Burgos, vice di Simeone, al termine della stagione. Ruolo che verrebbe occupato proprio da Godin, indeciso anche in merito al possibile ritiro dal calcio giocato. Anche il Valencia segue da vicino le sorti del giocatore, sempre più al centro di numerose voci di mercato. Uno dei migliori difensori degli ultimi anni continua ad essere richiestissimo sul mercato, ma è ovvio che l’Inter non si lascerà sorprendere dalle varie pretendenti.

