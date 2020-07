Attesa Sensi, l’avvertimento del CdS: “Per riaverlo tra i convocati passeranno ancora diversi giorni”

Dieci giorni. Questo è il periodo di cui Stefano Sensi ha bisogno per poter tornare tra i convocati, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Il centrocampista in prestito dal Sassuolo, dunque, potrebbe tornare agli ordini di mister Antonio Conte giusto in tempo per la sfida con la Roma (in programma il 19 luglio, alle 21:45) o, qualora si scegliesse un approccio ancora più cauto, per l’impegno casalingo contro la Fiorentina, gara in calendario per mercoledì 22 sempre alle 21:45.

Il recupero di Sensi dall’infortunio al bicipite femorale urge come non mai per il centrocampo nerazzurro. Una zona di campo che vivendo di infortuni di varia natura e di una qualità non tra le più eccelse, è apparsa diverse, troppe volte come uno (se non ‘il’) punto debole dell’11 di Antonio Conte.

