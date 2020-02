Aubameyang, Arteta prova a convincerlo: “Spero resti all’Arsenal, è un giocatore eccezionale”

Doppietta all’Everton ed ennesima dimostrazione di forza da parte di Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante dell’Arsenal ha trascinato i suoi alla vittoria contro la formazione allenata da Ancelotti contribuendo così ad aumentare il numero di corteggiatrici pronte a strapparlo via dai Gunners. Tra queste c’è anche l’Inter che avrebbe messo gli occhi sul talento del Gabon, lodato da Mikel Arteta nel post gara di Premier League di ieri.

Secondo quanto riportato da The Sun, il tecnico dell’Arsenal sembrerebbe intenzionato a convincere l’attaccante dad una permanenza tra le fila dei Gunners: “E’ giusto che venga apprezzato dagli altri club perché è un giocatore eccezionale. Merita di essere corteggiato, ma speriamo di poterlo convincere a restare all’Arsenal, è questo il posto giusto per lui. Spero che possa avere un futuro qui, non solo per la nostra vittoria ma anche per quello che stiamo facendo. Dimostra di divertirsi ogni volta che scende in campo e si sente pienamente parte di quello che stiamo facendo”. Queste le parole di Arteta che proverà a trattenere Aubameyang all’Arsenal. L’Inter lo osserva e, in caso di addio di Lautaro Martinez, è pronta all’assalto.

