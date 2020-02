Aubameyang, il rinnovo con l’Arsenal in stand by: l’Inter monitora la situazione

L’Europa intera ai loro piedi. Aumentano a dismisura le corteggiatrici per Lautaro Martinez, il Toro dell’Inter esploso nel corso della stagione sotto la guida di Antonio Conte e sempre più protagonista della Beneamata. Con lui, anche Pierre-Emerick Aubameyang sta riscrivendo la storia dell’Arsenal a suon di gol, concentrando su di sé i riflettori dei top campionati europei. Non sono affatto esclusi eventuali contatti tra i Gunners ed i nerazzurri, con questi ultimi al lavoro in caso di partenza del centravanti argentino.

Come raccontato da The Sun infatti, le relazioni tra Aubameyang e l’Arsenal per i lavori del rinnovo del contratto si sarebbero interrotte, con i nerazzurri impegnati nel monitorare la situazione del centravanti del Gabon in caso di addio di Lautaro Martinez. Il Barcellona continua a pressare il Toro, desideroso di assicurarsi l’ex Racing come possibile sostituto di Luis Suarez al centro dell’attacco blaugrana. Un incrocio di strade tra la Serie A, la Premier League e la Liga che coinvolge in pieno la Beneamata, in attesa di conoscere quello che sarà il nuovo attacco di Antonio Conte.

