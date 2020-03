Aubameyang, Joe Cole spinge per l’addio: “Deve guardarsi intorno: lui ha bisogno della Champions”

Intervenuto ai microfoni di BT Sport, l’ex calciatore del Chelsea e dell’Inghilterra Joe Cole ha analizzato il momento dell’Arsenal, parlando nello specifico anche di Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante, cercato con insistenza dai nerazzurri, sarebbe pronto a lasciare i Gunners. L’ex Blues ha scelto di spingere il centravanti del Gabon all’addio, con la Beneamata pronta ad eventuali assalti.

“Fossi in lui – dice Joe Cole – mi guarderei intorno. Si tratta di un giocatore che ha bisogno di giocare ad un livello davvero elevato. Aubameyang deve giocare in Champions League. Non ha giocato nella massima competizione europea da diversi anni tanto da consolidarsi come un campione affermato. Ma in realtà lo è, perché le sue statistiche ed i suoi numeri superano chiunque. Per questo credo che debba partire”. Queste le parole di Joe Cole su Aubameyang: l’ex Chelsea spinge per il suo addio, con Inter e Barcellona già disposte a far follie.



