Aubameyang non rinnova con l’Arsenal: Inter e Barcellona in corsa per l’attaccante

Ancora Inter contro Barcellona, dal campo al mercato. Come riportato infatti dal Daily Mirror, i nerazzurri sarebbero pronti ad inserirsi nella corsa per arrivare a Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante dell’Arsenal, secondo i tabloid inglesi, lascerà il club già nei prossimi mesi estivi e la Beneamata sarebbe interessata all’acquisto del giocatore in uscita dai Gunners. Su di lui anche i blaugrana, pronti all’assalto per rinforzare il reparto avanzato di Valverde.

Classe ’89, francese ma naturalizzato gabonese, Aubameyang lo scorso novembre avrebbe rifiutato il rinnovo del contratto, chiarendo al club la volontà di voler vivere una nuova esperienza altrove. Costretto a cedere il suo miglior centravanti, l’Arsenal opterà per la cessione già nella prossima estate, quando al giocatore resterà un solo anno di contratto. Il possibile per cercare di monetizzare al massimo dal suo addio, con l’Inter costantemente alla finestra. Dopo Lukaku e Sanchez, un nuovo centravanti made in Premier League sulla lista degli obiettivi nerazzurri.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!