Ausilio atterrato a Linate: “I tifosi devono avere fiducia: proveremo a migliorare la rosa”

Appena atterrato dal viaggio che lo ha visto protagonista a Londra per il doppio assalto nerazzurro, Piero Ausilio è stato intercettato all’esterno dell’aeroporto di Milano Linate dai giornalisti di Sky Sport. Christian Eriksen e Olivier Giroud sul piatto per il dirigente interista, impegnato in prima persona per regalare ad Antonio Conte i rinforzi giusti per la seconda parte di stagione.

“Nessuna novità. I tifosi devono avere fiducia di quel che sta facendo squadra e ragazzi. Stanno cercando di fare il meglio e lo stanno dimostrando in queste partite. Non ci sono aggiornamenti. Fiducia? C’è sempre fiducia nel lavoro che stiamo facendo con il nostro allenatore e con i nostri giocatori. Poi se c’è la possibilità di migliorare ancora di più questa squadra lo faremo”. Queste le parole di Piero Ausilio pochi istanti dopo il suo ritorno in Italia dal blitz in terra inglese per Eriksen e Giroud. C’è fiducia in casa interista per la doppia trattativa da top club.

