Ausilio-Inter, il matrimonio prosegue: rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2022

Nel post Marco Branca, è stato l’uomo a cui l’Inter ha affidato il mercato. Tra errori e ottimi colpi, Ausilio si è meritato più volte negli anni la riconferma come DS dei nerazzurri, riuscendo infatti a portare ad Appiano Gentile giocatori come Icardi tanto per fare un nome. Piero Ausilio fa parte della famiglia della Beneamata dal lontano 2014, fu lui a portare a Milano Brozovic, a riuscire a strappare giocatori a parametro zero come De Vrij.

Negli ultimi mesi però, il nome di Ausilio è stato uno dei più chiacchierati in casa Inter in vista di un possibile addio. Il dirigente, attualmente direttore sportivo, è in scadenza di contratto al termine della stagione, ma ci sarebbero novità importanti. Secondo quanto riporta La Repubblica, Ausilio e i vertici dell’Inter, in particolare Steven Zhang, avrebbero raggiunto un accordo per proseguire il progetto almeno fino al 2022, stesso termine di Antonio Conte, allenatore dei nerazzurri. Da escludere quindi un addio per Ausilio che, al fianco di Marotta, ha fatto sognare i tifosi nerazzurri nelle ultime due finestre di mercato.

