Ausilio, pronto il rinnovo fino al 2022. Compattata l’area sport per volontà del presidente Zhang

La scelta di rinnovare il contratto fino al 2022 non è casuale. Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha ufficialmente proposto il prolungamento al direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio. Il lavoro portato avanti con Beppe Marotta è stato ritenuto soddisfacente, motivo per cui il contratto del ds, in scadenza a giugno, verrà rinnovato per altri due anni. Un bell’attestato di stima arrivato direttamente dal presidente Zhang, per un dirigente sbarcato all’Inter nel lontanissimo 1998 e diventato direttore sportivo nel 2014, dopo la dipartita di Marco Branca.

Non è casuale, poi, nemmeno la scelta di un rinnovo fino al 2022. Come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti, la volontà di Steven Zhang è quella di compattare l’area sport, ed infatti anche i contratti di Marotta e Conte scadranno proprio lo stesso giorno.

