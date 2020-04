Ayala incorona Lautaro: “Bella idea vederlo in Nazionale con Messi e Aguero”

In un’intervista concessa a Tyc Sports, l’ex difensore dell’Argentina Roberto Ayala, oggi coordinatore tecnico per la Seleccion di Scaloni, ha parlato del possibile reparto avanzato della squadra di Scaloni con Messi, Aguero e Lautaro Martinez, protagonista con l’Inter.

“Messi, Aguero e Lautaro Martinez in attacco? Bisognerà vedere – dice Ayala – perché l’Argentina prova sempre ad essere protagonista. L’idea è buona, anche se in Copa è stato rischioso metterli tutti e tre, l’impegno e la voglia però li hanno fatti stare insieme in attacco. Dybala il sostituto di Messi? Forse non lo è, mi sembra più un attaccante come David Villa. Scaloni è l’uomo giusto per la Nazionale. Semplice, lavoratore: con il suo lavoro ha conquistato la sua continuità”. Questo il pensiero di Roberto Ayala sulla Nazionale di Lionel Scaloni, con Lautaro Martinez prossimo protagonista della sua Seleccion.

