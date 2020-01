Bagni: “Inter prima con merito, Lukaku è una grande persona. Pronostico? Vince…”

Tre stagioni all’Inter, quattro al Napoli: Salvatore Bagni ha toccato molti temi ai microfoni del Corriere dello Sport in vista della sfida tra le sue due ex squadre. Al San Paolo si affronteranno per la prima volta Antonio Conte e Gennaro Gattuso: “L’Inter sta facendo più di quello che si aspettasse, però è prima con merito. Il Napoli invece è decisamente al di sotto. Pronostico? Finisce 2-1”.

LUKAKU – “Conte ha fatto bene ad insistere: è una persona positiva, gioiosa, aiuta i compagni e sorride sempre. Si è inserito davvero alla grande”.

CLASSIFICA – “18 punti di differenza, quasi tutti merito di Conte. Sta facendo un gran lavoro con una rosa ridotta ai minimi dagli infortuni, ma è primo meritatamente”.

MERCATO – “Eriksen e Vidal? Per lo scudetto servono questo tipo di giocatori, i nerazzurri hanno bisogno di giocatori pronti e che hanno già giocato ad alti livelli. Conte però deve godersi i tuoi talenti come Sensi: quando aveva 14 anni ci mangiai insieme. Mi colpì la sua sicurezza e non eravamo in campo…”.

