Bagni: “Napoli e Inter si equivalgono, ma i nerazzurri temono questa trasferta. Conte? Lavoro straordinario”

Intervistato sulle colonne de Il Mattino, il doppio ex di Napoli e Inter Salvatore Bagni, ha parlato della sfida tra i due club di lunedì sera, certificando le qualità di Gennaro Gattuso nonostante il grosso divario creatosi in classifica.

Ecco le sue parole: “Il Napoli non è inferiore, lo pensano gli stessi interisti. L’enorme distanza che si è creata in classifica è un demerito azzurro più che merito degli avversari. Gli azzurri devono vincere se vogliono tirarsi fuori dalla situazione in cui si sono cacciati”.

Poi ancora: “Messe sulla bilancia le due formazioni si equivalgono. Conte sta facendo un lavoro straordinario, il suo merito più grande è stato quello di ottenere più del massimo dai calciatori, quello che non è riuscito a Carletto forse perché alcuni azzurri sono arrivati alla fine del ciclo. I nerazzurri sono contati, giocano sempre gli stessi dall’inizio eppure Conte ha mantenuto la squadra al primo posto nonostante abbia dovuto fare a meno di Barella e Sensi per lunghi periodi, e stiamo parlando di giocatori fondamentali. L’Inter sa di giocarsi parecchio al San Paolo e teme questa trasferta, come del resto tutte le avversarie quando mettono piede a Fuorigrotta”.

