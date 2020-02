Ballotta: “Il secondo portiere ruolo delicato. Handanovic l’ideale per l’Inter, è determinante da anni”

Dopo l’esordio stagionale in campionato con la maglia dell’Inter nell’ultimo turno contro l’Udinese, Daniele Padelli potrebbe essere schierato anche in occasione del derby contro il Milan di domenica sera, qualora Handanovic non riuscisse a recuperare dall’infortunio al mignolo. Per raccontare il ruolo delicato del secondo portiere, così, La Gazzetta dello Sport ha intervistato il grande ex Marco Ballotta, che per anni ha fatto svolto il compito di vice. Le sue parole:

Ballotta, in carriera è stato titolare, secondo e terzo portiere. Ci racconta le peculiarità del dodicesimo?

“Ruolo delicato, non tutti possono ricoprirlo, specie in una grande. Non sai mai quando ti capiterà di giocare, ma devi essere pronto sempre. Devi avere esperienza, devi essere forte mentalmente, devi farti rispettare in spogliatoio. E serve gestire la tensione: se commetti un errore, sei schedato per sempre”.