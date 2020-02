Ballotta: “Lazio-Inter? Biancocelesti favoriti perché giocano in casa. Padelli? Ha l’esperienza per giocare queste partite”

Marco Ballotta, ex portiere di Lazio e Inter, ha parlato a Radio Deejay del match di domani sera all’Olimpico tra nerazzurri e biancocelesti. Ecco le sue parole e la sua analisi sulla gara:

LAZIO-INTER – “Incominciano le partite che contano davvero, vederle entrambe in alto in classifica è bello da seguire, non come gli altri anni. Stanno attraversando un ottimo momento. Nel 2000 vinsi lo scudetto con la Lazio“.

PADELLI – “Padelli? E’ il suo ruolo ed è stato preso per questo, non si vanno a calcolare le partite facili o difficili. Handanovic ha sempre giocato e giocare dopo tre anni è un po’ difficile, ma ha l’esperienza necessaria per giocare queste partite difficili. Il ruolo del portiere è cambiato, si vede se è bravo con i piedi. Basta un piccolo errore e si può condizionare la partita. Ora tutti vedono questo modo di giocare”.

FAVORITA – “Penso la Lazio sia favorita perché gioca in casa, ma sono equilibrate. Penso che sarà una gara a viso aperto perché vorranno far propria la partita, lo spettacolo ne varrà beneficio, poi finirà in un pareggio, magari“.

PRESIDENTE E ALLENATORE – “Ho preso una società d’eccellenza dove sono presidente e allenatore del portiere e poi faccio partite di calcetto con i miei compagni. La partita a croce è un disastro, non va fatta sempre. Sei in una condizione dove non puoi più muoverti e vieni tagliato fuori. Nella squadra d’eccellenza sono anche tesserato come giocatore, ma non ho giocato“.

