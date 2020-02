Ballotta: “Padelli non ha colpe sul gol di Milinkovic-Savic. Rigore? Ha responsabilità se…”

Dopo i due gol subiti ieri sera all’Olimpico nella sfida scudetto contro la Lazio, Daniele Padelli è finito nuovamente al centro delle polemiche: il secondo portiere nerazzurro, sceso in campo al posto di Handanovic, non è stato particolarmente brillante e qualcuno gli attribuisce più di una responsabilità per l’esito finale della partita.

Marco Ballotta, ex portiere dell’Inter e della Lazio, si è espresso così sulla sua prestazione ai microfoni di Tuttomercatoweb: “Sul secondo gol non l’ha vista partire. E’ rimasto sorpreso e non ha forse avuto la reazione giusta ma era coperto e non ha colpe. Sull’azione del rigore bisogna vedere: se l’ha chiamata e il difensore non si è fermato la colpa è del difensore. Se invece non l’ha chiamata l’errore è di Padelli”.

